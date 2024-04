Filha de Leandrinho, ex-jogador da NBA, é vítima de racismo em escola em São Paulo

Filha de Leandrinho com Samara Felippo é vítima de racismo (Foto: Bart Young/NBAE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 10:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Alicia, filha mais velha do ex-jogador da NBA Leandrinho com a atriz Samara Felippo, foi vítima de racismo na escola de alto padrão em que estuda em São Paulo. A mãe da jovem, de 14 anos, denunciou o caso neste fim de semana e registrou boletim de ocorrência.



Segundo Samara e o colégio Vera Cruz, duas alunas do 9° ano pegaram um caderno da garota, que é negra, arrancaram as folhas e escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas. Na sequência, o caderno foi devolvido aos achados e perdidos.



- Ainda estou digerindo tudo e, talvez, nunca consiga. Cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa, refazendo cada página, dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também - diz o texto de Samara enviado no grupo de pais.



De acordo com o g1, Samara pediu a expulsão das duas alunas e que considerou a escola "omissa". As alunas foram suspensas pelo colégio por tempo indeterminado.



Leandrinho, que mora nos Estados Unidos, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. Além da vítima, o ex-jogador tem outra filha, de 10 anos, com Samara Felippo.



Em novembro de 2023, Alicia chegou a se para os Estados Unidos para morar com o pai. Após as últimas polêmicas envolvendo uma batalha judicial contra o ex-jogador de basquete, a jovem de 14 anos retornou ao Brasil para permanecer com a mãe e a irmã.

