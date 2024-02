Quarto colocado do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Almería neste sábado (24), às 17h (de Brasília), no Estádio de los Juegos Mediterráneos. Ao contrário dos visitantes, o Almería é o lanterna da competição e ainda não venceu em La Liga. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+.