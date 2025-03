Pela fase preliminar Copa Libertadores, o Alianza Lima derrotou o Deportes Iquique por 2 a 1, fora de casa, na noite desta terça-feira (4), no estádio Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile. Com isso, o time peruano, que já eliminou o Boca Juniors na fase anterior, leva boa vantagem para a volta, precisando de um empate no jogo de volta no Peru, para entrar na fase de grupos.

Os gols do Alianza Lima foram marcados por Barcos e Eryc Castillo no primeiro tempo, enquanto o Iquique reduziu a diferença no segundo com um gol contra de Zambrano. As duas equipes voltam a se enfrentrar na próxima terça-feira (11), desta vez no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Barcos, em Iquique 1 x 2 Alianza Lima (FOTO: Conmebol)

Outros jogos desta semana pela Libertadores

A rodada de ida que define os quatro times que completarão a fase de grupos continua nesta quarta-feira (5). Além do Alianza Lima, o peruano Melgar e o Cerro Porteño, do Paraguai, se enfrentam às 19h (de Brasília), no estádio Monumental de la Unsa, em Arequipa. Logo depois, às 21h30, o Barcelona, do Equador, recebe o Corinthians, no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil.

Na quinta-feira, é a vez do Bahia entrar em campo e encerrar a semana, contra o uruguaio Boston River, às 21h30, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu.