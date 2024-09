Alemanha x Hungria: como é o histórico do confronto?

Alemanha e Hungria se enfrentam pela Liga das Nações (Foto: Tobias Schwarz/AFP via Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Alemanha e Hungria se enfrentam neste sábado (7), pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf (ALE). Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre Alemanha e Hungria?

Raio-X: Alemanha x Hungria

No retrospecto, vemos como o duelo é parelho entre as equipes: de 37 encontros são 14 vitórias da Alemanha, 12 empates e 11 triunfos da Espanha. Apenas no século foram oito jogos, e os alemães venceram quatro deles, os húngaros ganharam dois, além dos outros dois empates.

Um dos jogos mais marcantes da história do confronto é, sem dúvidas, a final da Copa do Mundo de 1954, onde os alemães venceram por 3 a 2 e conquistaram o primeiro título da competição. A maior goleada dos encontros foi justamente no Mundial daquele ano, no 8 a 3 da equipe liderada pela lenda Ferenc Púskas, na fase de grupos.

A última partida entre Alemanha e Hungria foi na fase de grupos da Euro 2024, e as equipes já se encararam em todas as competições. Com rivalidade histórica, as equipes disputaram Eurocopa, Copas do Mundo, eliminatórias, Liga das Nações e amistosos.

Seleções se enfrentam neste sábado (07/09), pela Liga das Nações (Foto: LLUIS GENE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ALEMANHA X HUNGRIA

NATIONS LEAGUE- 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado dia 7 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf (ALE)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Halil Umut Meler (TUR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Ter Stegen; Kimmich, Jonathan Tah, Schlotteberck e Mittelstädt; Andrich e Pascal Gross; Musiala, Havertz e Florian Wirtz; Füllkrug.

HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)

Péter Gulácsi; Balogh, Orbán e Márton Dárdai; Bendegúz Bolla, Schäfer, Ádam Nagy e Milos Kerkez; Szoboszlai, Sallai e Barnabás Varga.