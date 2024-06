Alemanha e Dinamarca se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa 2024 (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:00 • Dortmund (ALE)

Alemanha e Dinamarca se enfrentam neste sábado (29), em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), com transmissão do Sportv e Globoplay. Os alemães lideraram o grupo A, enquanto os dinamarqueses terminaram em segundo no grupo C, com três empates e nenhuma vitória.

➡️ Assine o Globoplay e aproveite aos jogos do Sportv por 30 dias grátis!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Alemanha e

Dinamarca (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha x Dinamarca

Oitavas de final - Eurocopa

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ING)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Daniel Cook (ING)

🖥️ VAR: Stuart Attwell (ING)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Max Mittelstadt; Robert Andrich e Toni Kroos; Jamal Musiala, İlkay Gündoğan e Florian Wirtz; Kai Havertz.

DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)

Kasper Schmeichel; Joachim Andersen, Andreas Christensen e Jannik Vestergaard; Alexander Bah, Pierre Hojbjerg, Thomas Delaney e Joakim Maehle; Christian Eriksen; Rasmus Hojlund e Jonas Wind.