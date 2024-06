Alemanha sofre baixa de última hora e chama jogador do Borussia Dortmund

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro

A seleção da Alemanha sofreu corte no elenco dois dias antes do início da Eurocopa. Segundo informações divulgadas pela Federeção Alemã, o volante Aleksandar Pavlović, do Bayern de Munique, sofreu corte da equipe após ficar doente em quadro de amigdalite e Emre Can, do Borussia Dortmund, foi convocado para repôr a lacuna.

O volante aurinegro foi peça crucial na campanha do time comandado por Edin Terzić, alcançando a final da Champions League contra o Real Madrid, em Wembley. O jogador volta a ser integrado na seleção após nove meses de sua última convocação, em amistoso diante da França.

Na atual temporada, Emre Can marcou dois gols e deu duas assistências em 38 jogos, e foi um dos responsáveis por mostrar segurança nas semifinais da Liga dos Campeões numa maneira mais defensiva, anulando Mbappé, do PSG.

Enre Cam pela Alemanha (Foto: Sascha Schuermann/AFP)

Pavlović foi titular absoluto do técnico Thomas Tuchel desde janeiro deste ano e recebeu oportunidades de disputar sua primeira Eurocopa da carreira. A jovem promessa de 20 anos mostrou bom futebol, apesar dos Bávaros não conquistarem nenhum título na temporada.

A Alemanha é a anfitriã desta edição da competição europeia e estreia na sexta-feira (14), às 16h contra a Escócia no grupo A, que conta com Hungria e Suíça.