Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Al-Nassr x Al-Tai, pelo Campeonato Saudita







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 08:00 • Riade (SAU)

O Al-Nassr, time do craque Cristiano Ronaldo, enfrenta o Al-Tai neste sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 16h (hora de Brasília), no Al-Awwal Stadium, em Riade (Arábia Saudita), com transmissão do Canal GOAT.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Tai

Campeonato Saudita - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Stadium, em Riade (Arábia Saudita)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

Ospina; Yahya, Alawjami, Laporte, Alex Telles; Otavio, Brozovic; Ghareeb, Al-Najei, Sadio Mane; Cristiano Ronaldo

AL-TAI (Técnico: Laurențiu Reghecampf)

Al Bagawi; Al Nakhli, Bauer, Roco, Aljohani; Alfa Semedo, Mensah, Cordea, Al-Shamlan, Al-Moasher; Misidjan