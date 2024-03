Al-Nassr x Al-Ain: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Champions Asiática

Para se classificar, time de Cristiano Ronaldo, Luis Castro e companhia precisa reverter vantagem de um gol. (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 07:00 • Riade (SAU)

Pelo jogo de volta nas quartas de final da Champions League da Ásia, Al-Nassr e Al-Ain se enfrentam nesta segunda (11), às 16h (de Brasília), no Al-Awwal Stadium, casa do Al-Nassr. A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o Al-Ain carrega a vantagem do empate no confronto. O time de Cristiano Ronaldo joga em casa e precisará reverte a vantagem para se manter vivo na competição.

Mané e Cristiano Ronaldo estão confirmados para o jogo. FAYEZ NURELDINE / AFP

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Ain

Champions Asiática - Quartas de final

🗓️ Data e horário: segunda, 11 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Stadium, em Riade (SAU)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

Ospina; Al-Ghannam, Lajami, Al-Amri, Behich; Al-Khaibari, Al-Najei; Yahya, Otavio, S. Mane; C. Ronaldo

AL-AIN (Técnico: Hernán Crespo)

Eisa; Al-Ahbabi, Al-Hashemi, Autonne, Erik; Yong-woo; Waleed, Barman, Palacios; Kaku, Rahimi

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte