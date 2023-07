Ainda segundo Romano, as conversas entre as diretorias entraram na reta final e o acordo deve ser selado em breve. Os representantes de Mané já acertaram os detalhes com o Al-Nassr e o senegalês deve ser companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo e do brasileiro Anderson Talisca, na equipe treinada pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo.