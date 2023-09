- Eu decidi dar um descanso ao Neymar depois de ter estado com ele. Criamos um programa específico porque precisa de mais tempo para recuperar a forma física por completo. Quando isso acontecer, o ataque do Al-Hilal vai estar maravilhoso. Tenho uma relação forte e especial com ele, que já vem de antes da sua chegada aqui - afirmou o "Mister".