Líder isolado no Sauditão, o Al-Hilal de Jorge Jesus enfrenta o Al-Raed neste domingo (18), às 11h (de Brasília), no Kingdom Arena, nova casa do Al-Hilal. O time mandante vive fase impressionante: são 24 jogos com 100% de aproveitamento. Os visitantes, do outro lado, estão uma posição acima a zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o primeiro time, logo, precisam muito da vitória. O jogn terá transmissão do Star+ e do Canal GOAT.