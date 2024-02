Em crise e vivendo incerteza com Thomas Tuchel, o Bayern visita o Bochum neste domingo (18), às 13h30 (de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion. Oito pontos atrás do líder Leverkusen, os bávaros precisam levantar a poeira se ainda quiserem lutar pela taça da Bundesliga, enquanto o Bochum, uma posição acima da zona do rebaixamento, necessita do triunfo para ampliar a distância, que atualmente é de seis pontos.