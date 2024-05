Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Copa do Rei Saudita

Al-Hilal pode se isolar como maior vencedor do torneio. (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 07:00 • Jidá (SAU)

Pela decisão da Copa do Rei Saudita, o Al-Hilal encara o Al-Nassr às 15h desta sexta-feira (31). O jogo, que encerra a temporada do futebol no país, vai acontecer no King Abdullah Sports City, em Jidá, com transmissão do Canal GOAT.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Nassr

Data e horário: sexta-feira, 31/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)

Onde assistir: Canal GOAT

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Sergej e Rúben Neves; Michael, Malcom e Al- Dawsari; Mitrovic

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

Ospina; Al-Ghannan, Laporte, A. Lajami, Alex Telles; Al-Khaibari, Ahmed, Brozovic, Otávio, Mané; Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr. (Divulgação/SPL)

