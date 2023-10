SEM CONVENCER

O Al-Ahli, por outro lado, vai acumulando pontos contra os times pequenos, mas sofrendo paa bater as equipes de maior expressão. Em quarto, com 22 pontos, a equipe poderia estar na liderança se tivesse conquistado vitórias sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, para o qual perdeu por 4 a 3, e sobre o Al-Ettifaq do técnico Steven Gerrard, com quem empatou sem gols. Apesar disso, ainda conseguiu vitórias sobre o Al-Taawon e o Al-Ittihad, que brigam pelas vagas de topo. Apesar de contar com Roberto Firmino no comando do ataque, quem vive fase artilheira é o meia Franck Kessié, com quatro gols, dividindo a artilharia da equipe com o ponta Riyad Mahrez, ex-Manchester City.