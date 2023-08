Considerados favoritos ao título, os Estados Unidos tiveram um desempenho decepcionante ao longo da Copa do Mundo. A seleção quase ficou de fora das oitavas de final, mas uma bola na trave de Ana Capeta, jogadora de Portugal, fez com que as americanas avançassem na última rodada da fase de grupos. As decisões de Andonovski no torneio foram contestadas pelos torcedores.