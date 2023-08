Mohamed Kanno abriu o placar para o Al-Hilal logo aos nove minutos do primeiro tempo. No entanto, Jorge Jesus sofreu um duro golpe com a expulsão do goleiro Al Maiouf, aos 25 minutos, e teve de promover a entrada de Al-Wotayan. Mesmo com um jogador a menos, o Hilal dobrou a vantagem com Malcom, no fim da etapa inicial.