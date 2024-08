Al-Hilal, de Jorge Jesus, chega a acordo para contratar jogador do Manchester City

Time do Manchester City comemora gol no Etihad Stadium. (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 13:37 • Manchester (ING)

O Al-Hilal, time comandado por Jorge Jesus, está próximo de fechar uma contratação de peso do futebol europeu: João Cancelo, lateral da seleção portuguesa. O jogador pertence ao Manchester City e foi emprestado no decorrer das duas últimas temporadas. Com contrato até junho de 2027, o atleta pode deixar a Inglaterra em definitivo ainda nesta janela.

+ De volta à Espanha, James Rodríguez é anunciado por novo clube

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação foi apurada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais. O Manchester City deve receber cerca de 25 milhões de euros pelo jogador e a negociação, no momento, depende apenas do “sim” do ala lusitano. Os clubes já chegaram a um acordo.

O negócio tem uma razão clara: Saud Abdulhamid, lateral titular da equipe, tem negociações avançadas para deixar o Al-Hilal e acertar com a Roma, da Itália. Com isso, o 'Patrão', aposta em um nome de peso para a reposição.

Para tentar seduzir Cancelo, o Al-Hilal ofereceu um salário de 15 milhões de euros por temporada. Cedido ao Barcelona em 2023-24, o jogador gerava expectativa em torno de uma transferência em definitivo para o time blaugrana, entretanto, a negociação não ocorreu. João Cancelo está fora dos planos do Manchester City para a temporada 24-25.

Aos 30 anos, o jogador pode vestir a oitava camisa diferente da carreira. Cancelo foi revelado pelo Benfica e atuou por Valencia, Internazionale, Juventus, Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona. Na temporada 2023-24, registrou quatro gols e cinco assistências em 42 partidas.

Caso a transferência seja sacramentada nos próximos dias, o lateral de juntará a Rúben Neves entre os atletas portugueses comandados por Jorge Jesus. Recentemente, a liga saudita permitiu a ampliação do número de atletas estrangeiros registrados: a partir desta temporada, dez jogadores podem ser inscritos, mas apenas oito poderão ser relacionados para partidas.