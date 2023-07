A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto e o Corinthians segue em busca de reforços para o restante da temporada. Sob o discurso de equacionar as finanças, a diretoria alvinegra vem esbarrando em dificuldades para ser certeira no mercado, mas o prazo para inscrever novos atletas pode acelerar a busca por jogadores.