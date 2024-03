Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Al-Fateh x Al-Ittihad, pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 08:00 • Hofuf (SAU)

O Al-Fateh enfrenta o Al-Ittihad, time do brasileiro Romarinho (com passagem pelo Corinthians), neste sábado (16), pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida está marcada para às 16h (hora de Brasília), no Al-Fateh Club Stadium, em Hofuf (Arábia Saudita), com transmissão do Canal GOAT.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Fateh x Al-Ittihad

Campeonato Saudita - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Al-Fateh Club Stadium, em Hofuf (Arábia Saudita)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-FATEH (Técnico: Slaven Bilic)

Rinne; Buhumaid, Denayer, Al-Daheem e Al-Zubaidi; Al-Mogren, Ali e Saâdane; Batna, Cristian Tello e Zelarayán.

AL-ITTIHAD (Técnico: Marcelo Gallardo)

Al-Mayouf; Al-Sqoor, Luiz Felipe, Hegazy e Al-Olayan; Kanté, Faisal Al-Ghamdi, Romarinho, Ahmed Al-Ghamdi e Al-Sahafi; Hamdallah.

Romarinho defende o Al-Ittihad, time saudita que também conta com Kanté e Benzema no elenco (Foto: Divulgação)