LIMBO TOTAL

O Ajax já vinha de meses irregulares, mas entrou em 2023-24 de uma forma inimaginável. A equipe está na lanterna da chave continental, com dois empates e uma derrota em três jogos, e no Campeonato Holandês, está brigando para não cair. Cenas de brigas na torcida, protestos, sinalizadores, jogos interrompidos e tudo o que cerca uma crise atingiu os Jodens, além da irremediável demissão do técnico Maurice Steijn. Em seu lugar, assumiu o interino John van 't Schip, com a missão de recuperar o ímpeto de sua equipe. No jogo inicial, a equipe cedeu empates em duas vezes para o Olympique de Marselha, num 3 a 3 agitado; a cena se repetiu em igualdade com o AEK Athens por 1 a 1, e na terceira rodada, veio a derrota por 2 a 0 para os ingleses.