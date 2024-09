Ajax atropela Besiktas em estreia pela Europa League; veja os resultados desta quarta-feira

Ajax goleou o Besiktas por 4 a 0 na primeira rodada da Europa League (Foto: JOHN THYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 18:38 • Amsterdã (HOL)

O Ajax (Holanda) venceu o Besiktas (Turquia) nesta quinta-feira (26) por 4 a 0 na Amsterdam Arena e assumiu a liderança da tabela da Europa League após a primeira rodada. Os gols do jogo foram marcados por Fitz-Jim (aos 31 do primeiro tempo), Mika Godts (aos seis e aos 28 do segundo tempo) e Kanneth Taylor (aos 10 da segunda etapa).

➡️ Super Mundial da Fifa corre risco de não acontecer, diz jornal

Outro jogo de destaque no dia foi o empate heroico do Viktoria Plzen (Tchéquia) com o Eintracht Frankfurt (Alemanha) fora de casa por 3 a 3. Os mandantes venciam o duelo por 3 a 1 até os 41 minutos do segundo tempo, quando Prince Kwabena Adu deu início à reação dos tchecos. Aos 47 da segunda etapa, Vaclav Jemelka marcou o terceiro gol dos visitantes e deu números finais ao placar.

Veja como foram os principais jogos da Europa League nesta quinta-feira (26)

Fenerbahçe (Turquia) 2x1 Union Saint-Gilloise (Bélgica):

O time comandado por José Mourinho venceu em casa na sua estreia pela Europa League, com gols de Çaglar Söyüncü, aos 26 do primeiro tempo, e Christian Burgess, contra, aos 37 do segundo tempo; Ross Sykes descontou para os belgas nos acréscimos. Um dos destaques do jogo foi o zagueiro brasileiro Rodrigo Becão, que deu a assistência para o primeiro gol dos turcos. Este resultado deixa o Fener na 12ª posição da tabela, enquanto o Union Saint-Gillion termina a rodada na 27ª colocação.

Caglar Soyuncu (direita) comemora o primeiro gol do Fenerbahçe diante do Union Saint-Gilloise (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Roma (Itália) 1x0 Athletic Bilbao (Espanha):

O duelo entre dois dos favoritos à conquista do título foi marcado pelo equilíbrio e pela alternância no controle do jogo. A Roma aproveitou o fator casa para abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, com Artem Dovbyk. Os espanhóis conseguiram o empate já na reta final do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, com Aitor Paredes. Com este resultado, a Roma encerra a primeira rodada da competição no 22º lugar. O Bilbao, por sua vez, fica uma posição abaixo.

Roma e Athletic Bilbao empataram por 1 a 1 na estreia da Europa League (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Lyon (França) 2x0 Olympiacos (Grécia):

Os gols do jogo foram marcados apenas no segundo tempo: Rayan Cherki abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo; Said Benrahma ampliou seis minutos depois e deu números finais ao duelo. A vitória colocou os franceses na sétima posição da tabela. Os gregos, por sua vez, terminam a rodada apenas na 31ª posição.

Tottenham (Inglaterra) 3x0 Qarabag (Azerbaijão):

Atuando com um a menos desde os sete minutos de jogo, quando Dragusin recebeu cartão vermelho por interromper uma chance clara e manifesta de gol, o Tottenham fez valer o seu favoritismo atuando em casa. Brennan Johnson abriu o placar poucos minutos após a expulsão, aos 12 minutos. Na segunda etapa, Sarr (aos sete minutos) e Solanke (aos 23 minutos) ampliaram o placar. Este resultado coloca os ingleses na quarta posição da tabela. O Qarabag, por sua vez, termina a rodada na 34ª posição.

Veja os resultados da primeira rodada da Europa League

Jogos de quarta-feira, 25 de setembro:

AZ Alkmaar (Holanda) 2x1 Elfsborg (Suécia) Bodo/Glimt (Noruega) 3x2 Porto (Portugal) Galatasaray (Turquia) 3x1 PAOK (Grécia) Midtjylland (Dinamarca) 1x1 Hoffenheim (Alemanha) Manchester United (Inglaterra) 1x1 Twente (Holanda) Dinamo de Kiev (Ucrânia) 0x3 Lazio (Itália) Ludogorets (Bulgária) 0x2 Slavia Praga (Tchéquia) Nice (França) 1x1 Real Sociedad (Espanha) Anderlecht (Bélgica) 2x1 Ferencváros (Hungria)

Jogos de quinta-feira, 26 de setembro:

Fenerbahçe (Turquia) 2x1 Union Saint-Gilloise (Bélgica) Malmo (Suécia) 0x2 Rangers (Escócia) Braga (Portugal) 1x1 Maccabi Tel Aviv (Israel) Eintracht Frankfurt (Alemanha) 3x3 Viktoria Plzen (Tchéquia) Roma (Itália) 1x1 Athletic Bilbao (Espanha) FCSB (Romênia) 4x1 Rigas FS (Letônia) Ajax (Holanda) 4x0 Besiktas (Turquia) Lyon (França) 2x0 Olympiacos (Grécia) Tottenham (Inglaterra) 2x0 Qarabag (Azerbaijão)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional