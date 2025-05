Agüero cutuca Real Madrid: ‘Meu último gol foi contra eles’

O El Clásico entre Barcelona e Real Madrid acontece só no próximo domingo, dia 11, mas a troca de farpas começou já no decorrer desta semana. Em entrevista exclusiva ao "The Guardian", o ex-atacante Kun Agüero comentou diversos momentos da carreira. Um deles foi sua passagem rápida pelo Barça. Mesmo com pouco tempo na Catalunha, o argentino marcou contra o Real e fez questão de provocá-los.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por conta de problemas de saúde, o ex-atacante ficou apenas cinco meses no Barcelona. Além de instigar o Real Madrid, Agüero lamentou as poucas oportunidades que teve de atuar pelos Culés, especialmente ao lado do amigo Lionel Messi.

continua após a publicidade

— Ia ser espetacular: a oportunidade de chegar à Copa do Mundo com Messi em plena forma e juntos. (...) Na verdade, eu nem recebi minha aposentadoria, né? Eu não era gordinho, eu era gordo como um barril. Agora posso tomar um gim tônica em Cannes. Meu último gol foi contra o Real Madrid, o que não é ruim. E sabe o que vou levar do Barcelona? A paixão que a torcida tinha pelo clube. Como eles foram bons comigo, como me trataram. Era como se eu fosse o Messi. Eu disse: 'Olha, eu não sou o Leo' — brincou.

Agüero somou apenas cinco partidas com a camisa do Barcelona, marcando um gol, sendo ele no clássico contra o Real Madrid. Ele sequer encerrou a temporada pelo Barça, se aposentando logo em seguida por problemas cardíacos.

continua após a publicidade

(Foto: PAU BARRENA / AFP)

➡️ ‘Obrigado Inter’: torcida do Real Madrid estende faixas no CT após queda do Barcelona

Agüero relembra ajuda do pai na construção da carreira

No relato, Agüero não deixou de relembrar das dificuldades que passou para se tornar um grande nome do futebol mundial. De acordo com ele, seu pai, Leonel del Castillo, foi o principal responsável por evitar que ele se perdesse no mundo das drogas.

— Quando eu era criança, eu pensava: 'Ah, é tão fácil: essas crianças nunca treinam, elas só coçam as bolas'. Mas não. É essencial ter pessoas do seu lado. No meu caso, meu pai. Ele era, digamos, muito rigoroso. No fim das contas, se ele não fosse assim, o que teria sido da minha vida? É preciso olhar de outra perspectiva. E se ele não tivesse me empurrado? Em bairros como o meu, há muito vício, muitas drogas. Eu andava pelos corredores e cheirava a maconha. Eu não sabia o que era, mas quando contei para o meu pai, ele enlouqueceu — disse.

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.