777 Partners coloca clube europeu à venda

A 777 Partners, suspensa da gestão da SAF do Vasco da Gama, colocou mais um clube à venda no futebol da Europa. Após Red Star, da França, e o Standard Liège, da Bélgica, a Genoa, da Itália, também está buscando um novo comprador.

A equipe foi vendida ao grupo de investimentos no final de 2021, e assim como os outros times do catálogo, não alcançou sucesso nacional e internacional. O CEO do clube italiano, Andres Blazquez, confirmou a informação após uma reunião com representantes da torcida da Genoa.

-A A-Cap, empresa credora da 777 Partners, tem todo o interesse em preservar ou, se possível, aumentar o valor do Genoa, isso também na perspectiva de uma venda, total ou parcial, da sociedade, que certamente acontecerá.

O dirigente também comentou rumores sobre o surgimento de possíveis compradores no mercado:

-Há pelo menos três ou quatro grupos que demonstraram interesse, vendo o Genoa como uma boa oportunidade de investimento, também porque a situação econômica é melhor do que quando os 777 adquiriram o clube.

Blazquez ainda bateu o martelo sobre as operações da 777 Partners no futebol mundial. De acordo com o CEO, a atividader do grupo de investimentos está encerrada. A decisão da Justiça afastou a 777 Partners da gestão da SAF do Vasco da Gama em maio deste ano. O controle do futebol do clube está nas mãos de Pedrinho, presidente do clube.

