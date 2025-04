São Paulo e América-MG duelam nesta quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Cotia, casa do Tricolor, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. A partida terá transmissão ao vivo na TV Brasil (canal aberto) e na plataforma TV Brasil Play (streaming).

O Tricolor Paulista ocupa a terceira colocação da Série A1, com 14 pontos. A campanha é sólida: quatro vitórias, dois empates e uma derrota, com aproveitamento de 66%. Um dos destaques da equipe é a atacante Dudinha, referência ofensiva do time e uma das artilheiras da competição, com três gols.

Do outro lado, o América Mineiro está na nona posição, fora da zona de classificação para a próxima fase. A equipe mineira soma duas vitórias, três empates e duas derrotas, e busca entrar no G8. Na temporada anterior, o Coelho ficou na décima colocação e garantiu a permanência na elite do futebol nacional.

São Paulo e América Mineiro já se enfrentaram duas vezes na história da competição: um empate pela Série A1 e uma vitória tricolor na Série A2. Na Série A1, os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase, que tem formato mata-mata.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha.

AMÉRICA MINEIRO: Taluane; Laís Giacomel, Mimi, Mayara, Ilana; Ana Flávia, Iara, Rafa Levis; Radija, Gadu e Soraya.

Foto: Divulgação/São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quarta, 30 de abril, 16h (de Brasília)

📍 Local: Cotia, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)