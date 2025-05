O Brasil estreou com pé direito e venceu o Peru por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (1º), pelo Sul-Americano Sub-17, um dos principais torneios de base do futebol feminino. Os gols foram marcados por Gabi Push e Huaylupo (contra).

Com o resultado, o time assumiu a liderança do Grupo B da competição e é o favorito ao título. O Brasil já conquistou o Sul-Americano Sub-17 Feminino em cinco oportunidades: 2010, 2012, 2018, 2022 e 2024, além de dois vice-campeonatos, em 2008 e 2016.

Sul-Americano Sub-17: formato e grupos

O torneio é disputado anualmente e vale classificação para a Copa do Mundo da categoria. Ao todo, dez seleções da América do Sul brigam pela taça e qualificação, sendo as mais vitoriosas Brasil (5 títulos) e Venezuela (bicampeã).

Na primeira fase, as equipes são divididas em dois grupos (A e B) e duelam em turno único. Os três melhores colocados de cada grupo disputam mata-mata. Nesta edição, realizada na Colômbia, o Brasil está no Grupo B.

Grupos do Sul-Americano Sub-17

Grupo A: Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e Paraguai. Grupo B: Brasil, Uruguai, Equador, Bolívia e Peru.

Convocadas do Brasil

A Seleção Brasileira é treinada pela ex-jogadora Rilany Silva, com passagens no comando técnico de Cruzeiro e Corinthians. Na convocação para o Sul-Americano, a técnica priorizou atletas do Corinthians, com seis convocadas, seguido de São Paulo (quatro) e a dupla Internacional e Grêmio, ambos com três.

Goleiras: Josi (Grêmio) e Morganti (Corinthians).

Laterais: Bela (Beach FC/EUA), Mari (São Paulo) e Isadora Rech (Internacional).

Zagueiras: Andreyna (Ferroviária), Marina (São Paulo), Allyne (Grêmio) e Dany (Corinthians).

Meias: Júlia Pereira (São Paulo), Julinha (Corinthians), Carol Melo (Corinthians), Martha Rajo (Internacional), Pepê (Corinthians), Gabi Rolnik (Benfica-POR) e Dulce Maria (Corinthians).

Atacantes: Ravenna (Fortaleza), Maria (Grêmio), Gabi Push (Ferroviária), Yngrid Piauí (Internacional), Evelin (Santos) e Giovana Iseppe (São Paulo).

Próximos jogos da Seleção Brasileira