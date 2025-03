Nenhum outro clube no mundo possui a mesma aura de grandeza que o Real Madrid. O sucesso, no entanto, não era refletido na prática para todos os gêneros da modalidade. O clamor popular da torcida fez com que os Brancos apostassem no futebol feminino e, após cinco temporadas, a equipe vivesse uma das melhores fases da sua recente história.

Início de uma nova era em Madri

Demorou, mas o Real Madrid criou um time formado por mulheres. A decisão chegou com alguns anos de atraso, visto que os principais rivais Barcelona e Atlético de Madrid têm equipes femininas há mais de 30 e 20 anos, respectivamente. A Liga Feminina da Espanha é disputada no país desde 1988, por exemplo.

O processo foi oficializado em julho de 2020 por meio de uma assembleia de sócios do Real, que aprovou a compra parcial do CD Tacón por 300 mil euros à época. Além do elenco principal, o projeto incluia um time “B” e categorias de base (sub-19, 17 e menores de 15 anos).

A 'melhor semana da história'

Feitos um para o outro, Real Madrid e Champions é uma relação de amor, e não seria diferente para as Brancas. A grande fase atual do clube começou com a vitória de 2 a 0 para cima do Arsenal, em partida válida pelas quartas de final da competição, com gols das jovens estrelas Linda Caicedo e Athenea del Castillo.

Não satisfeitas, a equipe teria o maior clássico do futebol mundial como desafio seguinte: duelo contra o Barcelona fora de casa, pela 23ª rodada da liga nacional. Com histórico pífio de 18 derrotas em 18 jogos, o Real venceu o El Clásico por 3 a 1 de forma inédita para 35.812 torcedores presentes no estádio Olímpico Lluís Companys. Quem começou a história foi a brasileira Yasmin Ribeiro, que chegou na equipe no início do ano, e abriu o placar aos 41 minutos.

Essa última semana foi a melhor da história das mulheres do Real Madrid. Fizeram um jogo muito bom contra o Arsenal e conseguiram, apesar do Toril ter poupado algumas jogadoras no clássico, fazer uma partida coletiva e individual muito boa contra o Barcelona. É uma evolução do que a gente estava esperando em forma de resultado de um projeto que está crescendo, que é muito recente, mas que pela primeira vez conseguiu vencer o Barça. Tati Mantovani, correspondente da "TNT Sports Brasil" na capital espanhola, sobre o Real

'Gran finale galáctico'

Arsenal e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League Feminina. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Com dois gols de vantagem, o time de Alberto Toril busca fechar com chave de ouro a sequência positiva em confrontos difíceis e, consequentemente, conseguir a classificação para as semifinais do torneio continental pela primeira vez na história do clube.

