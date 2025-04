O Juventude recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino 2025. A partida será disputada no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Juventude no YouTube.

As Gurias Jaconeras ocupam a 13ª colocação, com cinco pontos, e entram em campo pressionadas após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo. A equipe gaúcha soma uma vitória, dois empates e quatro derrotas na atual edição do Campeonato Brasileiro Feminino 2025.

O Palmeiras, por sua vez, vem de derrota para a Ferroviária por 2 a 1 e terá dois desfalques importantes: a artilheira Lais Estevam, lesionada, e a capitã Pati Maldaner, suspensa. As palestrinas buscam recuperação para se manter no G8 da tabela.

A primeira fase do Brasileirão Feminino Série A1 conta com 16 clubes. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A2. O Juventude luta pela permanência na elite, enquanto o Palmeiras tenta repetir boas campanhas anteriores e chegar novamente entre os semifinalistas.

Confira as informações de Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X PALMEIRAS

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quarta, 30 de abril, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

📺 Onde assistir: canal do Juventude (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly, Teté e Kamile Loirão.

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora e Giovanna Campiolo (Poliana); Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Tainá Maranhão (Soll) e Amanda Gutierres.