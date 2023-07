Em abril, ele assinou um contrato de um ano no valor de até US$ 18 milhões com o Baltimore, para adicionar um pouco de talento ao ataque de Lamar Jackson, enquanto os Ravens se preparam uma nova era ofensiva sob o comando do recém-chegado coordenador ofensivo Todd Monken. Baltimore contratou Beckham e convocou Zay Flowers na primeira rodada para reforçar um grupo de wide receivers que carecia de jogadores consistentes.