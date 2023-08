Agora no posto de terceiro quarterback da equipe, Trey Lance pode estar com o futuro em jogo em San Francisco. Ao longo de duas temporadas, Lance iniciou apenas quatro partidas, com 797 jardas, cinco TDs e três interceptações. além de correr para 235 jardas e um touchdown. Contudo, as lesões foram preponderantes. Em 2021, foram duas lesões pequenas (uma na mão, e outra no joelho), e em 2022 a pior de todas, uma fratura no tornozelo direito.