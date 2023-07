Conforme informações da mídia norte-americana, Gordon fechou um contrato de um ano com o Baltimore Ravens e receberá aproximadamente US$ 3,1 milhões. Escolhido na primeira rodada do Draft de 2015, o running back passou as últimas três temporadas no Denver Broncos. No último ano, ele participou apenas de 10 jogos antes de ser dispensado pela franquia, registrando sua pior marca de jardas terrestres da carreira, com 318 jardas e dois touchdowns.