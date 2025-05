Veja a provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Racing

O Fortaleza encara o Racing-ARG nesta quinta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor depende apenas de seus esforços para avançar às oitavas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A lista de relacionados do Fortaleza possui ausências como os meio-campistas Bruninho e Lucas Sasha e o atacante Moisés, que estão no departamento médico. Além deles, o lateral Diogo Barbosa e o meio-campista Pol Fernández ficaram de fora. Por outro lado, ainda no meio-campo, Matheus Rossetto retorna após se recuperar de lesão.

Assim, uma provável escalação do Fortaleza é: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Martínez (Zé Welison) e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

O Leão encara o Racing no Estádio Presidente Perón e, após o embate, sai de Buenos Aires diretamente para o Rio de Janeiro. O duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, acontecerá no domingo (1º).

Partida entre Fortaleza e Racing, pela Libertadores 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Situação do Fortaleza na Libertadores

O Tricolor depende apenas de si mesmo para conseguir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Uma vitória diante do Racing classificaria a equipe cearense e, em adendo, daria o primeiro lugar do grupo aos cearenses.

continua após a publicidade

Um empate pode ser o suficiente, desde que o Atlético Bucaramanga-COL não tire a considerável diferença no saldo de gols (4 contra -3) se vencer o seu jogo. Caso perca, o Fortaleza precisará que os colombianos não derrotem o Colo-Colo-CHI. Em tal situação, o time seria o terceiro colocado e iria para os playoffs da Copa Sul-Americana.

➡️ Vojvoda evita coletiva após revés do Fortaleza: ‘Não tenho vontade de falar’

Agenda do Fortaleza

Depois do compromisso internacional, o Fortaleza voltará as suas atenções para a disputa da Série A. O próximo adversário será o Flamengo, fora de casa, no domingo (1º). Atualmente, o Tricolor é o 16º colocado na tabela da competição, com dez pontos.