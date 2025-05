Libertadores: o que o Fortaleza precisa para avançar às oitavas

Buscando uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Fortaleza visita o Racing-ARG nesta quinta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos. Ocupando o segundo lugar na chave E, com oito pontos, o Tricolor depende apenas de seus esforços para avançar.

Em caso de vitória, o Fortaleza iria a 11 pontos e terminaria à frente do Racing, que tem dez. Assim, além da classificação às oitavas, um resultado positivo no Estádio Presidente Perón colocaria a equipe cearense como líder de sua chave.

O empate, levando a nove pontos, pode ser o suficiente para que o clube do Pici avance. Terceiro colocado na tabela, o Atlético Bucaramanga-COL tem seis pontos e visita o Colo-Colo-CHI no mesmo horário. Caso os colombianos vençam e empatem em pontos com o Fortaleza, ainda precisarão tirar a considerável diferença de saldo, primeiro critério de desempate: o Tricolor tem 4 e os colombianos possuem -3 no quesito.

Partida entre Fortaleza e Colo-Colo, pela Libertadores 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Uma derrota poderia significar a perda da classificação. Caso o Leão sofra um revés e o Atlético Bucaramanga vença seu jogo, o time de Vojvoda ficaria em terceiro lugar e iria para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Colo-Colo, último colocado do grupo com dois pontos, já não possui chances de subir para o terceiro lugar.

Agenda do Fortaleza

Depois do compromisso internacional, o Fortaleza voltará as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Flamengo, fora de casa, no domingo (1º). Atualmente, o Tricolor é o 16º colocado na tabela da competição, com dez pontos.