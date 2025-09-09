Novo camisa 10 do Fortaleza elogia Palermo durante apresentação

Yeison Guzmán, novo camisa 10 do Fortaleza, foi apresentado pelo clube na tarde desta terça-feira (9). O colombiano teceu elogios ao técnico Martín Palermo, que chegou no Pici para substituir Renato Paiva.

— O significado [da chegada de Martín Palermo] é claro. Acredito que seja mudar a mentalidade do grupo. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil. Agora, com a chegada do professor, esperamos reverter essa situação e sair dela - disse.

— É uma pessoa com muita experiência, que tem muito nome. Esperamos que ele possa nos ajudar também a seguir adiante com todos os jogadores e todo o grupo de trabalho - acrescentou o meia.

Yeison Guzmán, meio-campista do Fortaleza, é o novo camisa 10 da equipe (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— O que me inspira para jogar é poder atuar, oferecer minhas características e meu potencial à equipe. Poder fazer história com essa camiseta, ser um grande nome aqui. É o que quero - relatou o colombiano.

Guzmán já está regularizado e pode fazer a sua estreia pelo time cearense. No setor de armação, o camisa 10 enfrenta a concorrência de nomes como Tomás Pochettino, Lucas Crispim e Lucca Prior.

Vivendo má fase, o Fortaleza é o 19º colocado na Série A, com 15 pontos. O time tenta iniciar uma reação para deixar a zona de rebaixamento da competição nacional.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.