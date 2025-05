Fortaleza amplia sequência invicta contra o São Paulo; veja

O Fortaleza empatou com o São Paulo por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (2), no Morumbis, em duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com isso, o Leão ampliou para 11 jogos a sua sequência invicta em cima do adversário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A última derrota dos cearenses para os paulistas aconteceu no dia 14 de novembro de 2020, pela Série A. Na ocasião, os visitantes foram à Arena Castelão e triunfaram pelo placar de 3 a 2. Desde então, foram seis vitórias do Fortaleza e quatro empates no confronto.

O retrospecto inclui um embate pelas quartas da Copa do Brasil de 2021. Após igualdade em 2 a 2 na ida, o Leão saiu vitorioso por 3 a 1 na volta, em casa, classificando-se. O time do Pici caiu para o Atlético-MG na semifinal, sendo essa a melhor campanha de sua história na competição.

continua após a publicidade

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

➡️ CBF divulga tabela dos jogos que restam na fase de grupos da Copa do Nordeste

Agenda do Fortaleza

Após o confronto diante do São Paulo, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe recebe o Colo-Colo-CHI na terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Na última semana, a Conmebol anunciou a decisão de declarar o Fortaleza como o vencedor do jogo cancelado contra os chilenos. Assim, com o 3 a 0, a equipe cearense subiu para o terceiro lugar do grupo E, com quatro pontos. O líder Atlético Bucaramanga-COL tem cinco, o vice-líder Racing-ARG tem quatro (está na frente do Leão pelo saldo de gols) e o Colo-Colo agora é o lanterna, somando dois pontos.