Fortaleza x Moto Club: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na noite desta quinta-feira (23) o Fortaleza enfrenta o Moto Club na abertura da Copa do Nordeste 2025. O jogo, agendado para as 19h (horário de Brasília) no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, capital do estado do Ceará. A transmissão será realizada pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza busca uma vitória para estabelecer um bom início no torneio. Do outro lado, o Moto Club, liderado por Tuca Guimarães, também mira um resultado positivo para fortalecer suas ambições no campeonato.

A competição é reconhecida por reunir talentos de toda a região nordestina. Com o Fortaleza na 4ª posição e o Moto Club na 5ª, o confronto no Presidente Vargas representa uma oportunidade para ambos os times construírem uma base sólida para a sequência do campeonato.

Fortaleza e Moto Club se enfrentam nesta quinta (23) (Fotos: Reprodução/X/@FortalezaEC).

Tudo sobre o jogo entre Fortaleza e Moto Club (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA x MOTO CLUB

1ª RODADA - COPA NORDESTE

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza;

📺 Onde assistir: Premier (pay-per-view);

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo (GOL), Eros Mancuso (LD), Kuscevic (ZAG), Cardona (ZAG), Diogo Barbosa (LE), Lucas Sasha (MEI), Pol Fernánez (MEI), Pochettino (MEI), Marinho (ATA), Lucero (ATA) e Moisés (ATA).