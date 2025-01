David Luiz é o mais recente reforço do Fortaleza para a temporada, conforme divulgado nas redes sociais do clube nesta segunda-feira (20). O defensor, com uma carreira destacada tanto no Brasil quanto no exterior, assinou contrato até 31 de dezembro de 2026, com opção de extensão por mais um ano. Sua chegada ao Tricolor do Pici é considerada um passo importante para o time, que busca fortalecer sua defesa com a experiência e liderança do jogador.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF, expressou entusiasmo com a contratação. Destacou que David Luiz optou pelo Fortaleza mesmo tendo propostas financeiramente superiores de outros clubes, incluindo o Olympiakos da Grécia.

- Ele escolheu o Fortaleza e entende que o nosso projeto tem mais a ver com o anseio da carreira, valores de vida e tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já tinha atuado no Vitória - declarou Paz.

David Luiz acredita na internacionalização do Fortaleza

Por sua vez, David Luiz acredita que sua presença no Fortaleza não só fortalecerá a equipe em campo, mas também ajudará na internacionalização da marca do clube.



Com uma trajetória de sucesso, David Luiz acumula títulos importantes, como a Copa Libertadores, o Campeonato Carioca e o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Flamengo, além de ter sido campeão da Champions League pelo Chelsea. Pela Seleção Brasileira, o zagueiro disputou 57 jogos, marcando três gols e participando de momentos importantes, como a Copa do Mundo de 2014.



Nascido em 22 de abril de 1987, em Diadema-SP, David Luiz Moreira Marinho tem passagens por clubes renomados, como Vitória, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo, antes de se juntar ao Fortaleza. Seu desempenho pelo Flamengo em 2024, com 36 jogos e três gols, aumenta a expectativa sobre sua contribuição ao Tricolor.