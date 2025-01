Botafogo x Portuguesa-RJ: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na 2ª rodada do Campeonato Carioca 2025, o Botafogo enfrenta a Portuguesa-RJ nesta terça-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto será transmitido pela SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

O Botafogo, atual campeão brasileiro e continental, teve um início de temporada diferente do esperado. A derrota na estreia destacou a urgência de ajustes na estratégia do time pelo técnico Carlos Leiria, que visa uma abordagem mais ofensiva.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ chega motivada após um bom começo no campeonato, quando venceu o Bangu por 1 a 0. O histórico de confrontos entre as equipes mostra uma vantagem para o time alvinegro, com 55 vitórias em 75 jogos. No entanto, os últimos encontros foram equilibrados.

➡️Botafogo vence e avança para a terceira fase da Copinha

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta terça-feira (13) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Portuguesa-RJ

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x PORTUGUESA-RJ

2° RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan, Serafim, Lucyo; Patrick de Paula, Newton, Kauê Rodrigues; Carlos Alberto (Kayke), Vitinho Vaz (Adamo), Matheus Nascimento.

PORTUGUESA-RJ: Vinicius; Joazi, Thomas Kayky, Victor Pereira, MV; Wellington Cézar, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, Rosa; Lohan.