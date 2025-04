Fortaleza deve enfrentar Colo-Colo sem lateral-direito de ofício

O Fortaleza encara o Colo-Colo-CHI nesta quinta-feira (10), fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Contra os chilenos, o Leão tende a atuar sem um lateral-direito de ofício em sua escalação.

O lateral-direito Eros Mancuso, titular no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, foi substituído no 2º tempo da partida após sentir um desconforto. Em entrevista, o treinador Juan Pablo Vojvoda revelou que o argentino teve um problema na coxa.

— Hoje, sobre os jogadores que podem ter uma atuação no setor direito de nossa defesa, não estamos contando com eles. Isso acontece, não é procurar desculpa nem nada. Temos que procurar soluções. Isso também modifica o sistema, a estratégia - disse o comandante.

Além de Mancuso, Tinga e Brítez, zagueiros que podem atuar no setor, estão no departamento médico. Tinga tem um edema muscular na panturrilha esquerda e Brítez possui uma entorse no tornozelo esquerdo.

Alternativas para o Fortaleza

Sem três atletas da posição, Vojvoda deve escalar Yago Pikachu como ala pela direita, recorrendo ao esquema de três zagueiros. Pikachu exerceu a função na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense e na derrota por 3 a 0 contra o Racing-ARG.

continua após a publicidade

O jogador também foi titular contra o Mirassol, mas começou em uma posição mais avançada. Quando substituiu Mancuso, Vojvoda promoveu a entrada do zagueiro David Luiz e moveu Pikachu para a ala. Assim como no duelo com os paulistas, Kuscevic e Titi devem completar o trio de zaga nesta quinta-feira.

Agenda do Fortaleza

Depois de enfrentar os chilenos, o rival do Tricolor pelo Brasileirão será o Internacional. O duelo acontecerá no domingo (13), na Arena Castelão. Os gaúchos vêm de triunfo por 3 a 0 contra o Cruzeiro.