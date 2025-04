Ficha do jogo COL FOR 2ª Rodada Copa Libertadores Data e Hora Quinta-feira (10), às 21h (de Brasília) Local Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (Chile) Árbitro Gustavo Tejera (Uruguai) Assistentes Carlos Barreiro (Uruguai) e Andres Nievas (Uruguai) Var Andrés Cunha (Uruguai) Onde assistir

Colo-Colo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming).

Na estreia, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, em confronto que aconteceu na Arena Castelão. A equipe também empatou recentemente com o Mirassol, pelo Brasileirão, em 1 a 1. Pressionada, a equipe está na última posição do grupo E e precisa pontuar para seguir em busca de uma vaga nas oitavas.

Do outro lado, o Colo-Colo visitou o Atlético Bucaramanga-COL e empatou em 3 a 3 no duelo de estreia na competição. Pela Copa Chile, a equipe vem de uma igualdade por 0 a 0 com o Santiago Wanderers.

O Fortaleza terá desfalques importantes, como Tinga, Brítez e Pochettino. O lateral-direito Mancuso, que deixou a partida contra o Mirassol com um desconforto na coxa, é dúvida. É possível que Yago Pikachu atue como ala pela direita em seu lugar, com uso do esquema de três zagueiros. O Colo-Colo, por sua vez, terá força máxima para o embate.

Tudo sobre o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Colo-Colo e Fortaleza

2ª rodada — Fase de Grupos — Copa Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago-CHI;

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLO-COLO: Cortés; Isla, Saldivia, Vegas e Wiemberg; Pavez e Pizarro; Arturo Vidal, Aquino e Cepeda; Correa. Técnico: Jorge Almirón.

FORTALEZA: João Ricardo; Titi, David Luiz e Kuscevic; Pikachu, Sasha, Zé Welison, Martínez e Diogo Barbosa; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.