O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Mirassol no último domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão 2025. Fora de casa, o clube cearense abriu o placar no primeiro tempo, mas viu os mandantes igualarem o marcador nos últimos minutos da partida. Assim, o Tricolor chegou a cinco jogos sem triunfar como visitante.

Ao iniciar a temporada, o Leão ganhou os seus três primeiros duelos fora de casa, contra Horizonte e Floresta, pelo Campeonato Cearense (3 a 1 e 1 a 0, respectivamente) e contra o Sport, pela Copa do Nordeste (2 a 0). Assim, o último resultado positivo veio no dia 5 de fevereiro.

A sequência sem vencer teve início enfrentando o Altos, pelo regional (derrota por 2 a 1). Depois, a equipe ficou no 0 a 0 com o Ferroviário no Estadual e perdeu para o Sousa por 2 a 1 pelo Nordestão. Na volta da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Ceará e, por conta da derrota de 1 a 0 na ida, ficou com o vice. Por fim, o quinto jogo veio na igualdade em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão.

Fortaleza será visitante na Libertadores

Em meio à estatística no desempenho, o Fortaleza já pensa em um importante compromisso longe de seus domínios. Na próxima quinta-feira (10), o Leão visita o Colo-Colo-CHI buscando deixar a última posição do grupo E da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília).

Na sua estreia no campeonato sul-americano, o Tricolor perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0. Pressionada, a equipe terá a chance de obter seu primeiro triunfo nesta edição, o que seria crucial para avançar de fase.

Agenda do Fortaleza

Depois de duelar contra os chilenos, o próximo rival do Fortaleza no Campeonato Brasileiro será o Internacional. Os gaúchos vêm de vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro. A partida acontecerá no domingo (13), na Arena Castelão.