O atacante Deyverson, reforço do Fortaleza para a temporada, fez seu primeiro jogo como titular do clube neste domingo (6), no empate em 1 a 1 com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador atuou por 80 minutos e, ao ser substituído, Lucero entrou em seu lugar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deyverson finalizou duas vezes no confronto. Primeiro, chegou no rebote de Alex Muralha em chute de Moisés, mas o arqueiro se recuperou no lance e fez a defesa. Depois, aproveitando cruzamento de Yago Pikachu, cabeceou para fora.

Além das conclusões, o jogador teve 37 ações com a bola, acertou 11 de 26 passes (aproveitamento de 42%), ganhou dois de quatro duelos pelo chão e 11 de 17 pelo alto. Defensivamente, contribuiu com um corte e uma interceptação. Os dados são do aplicativo Sofascore.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O camisa 18 chegou a ser provocado pela torcida do Mirassol. Em resposta, após vencer uma dividida na primeira etapa, o atleta bateu no peito e celebrou efusivamente na direção da arquibancada.

Fortaleza: Deyverson ou Lucero?

Esta foi a terceira partida de Deyverson com a camisa tricolor. Antes, entrou no 2º tempo dos duelos contra Fluminense e Racing-ARG. A titularidade indica a possibilidade de disputar posição com o argentino Lucero, que soma três gols em seus últimos dez jogos.

continua após a publicidade

Lucero comemora seu gol em Fortaleza x Ferroviário, no Presidente Vargas (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Contra o Racing, pela Libertadores, os dois atacantes estiveram juntos em campo por mais de 20 minutos. Deyverson entrou no lugar de Marinho e Lucero, titular, não foi substituído na ocasião. O Leão perdia por 2 a 0 e precisava buscar o resultado, mas sofreu o terceiro gol e ficou com a derrota na Arena Castelão.

Agenda do Fortaleza

Voltando as suas atenções para a Copa Libertadores, o Fortaleza visitará o Colo-Colo-CHI na quinta-feira (10), buscando sair da última colocação do grupo E. Depois, pelo Brasileirão, o time receberá o Internacional no domingo (13).