Fortaleza e Mirassol estão escalados para o duelo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (24)
Fortaleza e Mirassol estão escalados para o duelo deste domingo (24), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O time tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento da competição nacional.
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Antes, em seu jogo mais recente de Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1.
Assim, o clube busca uma recuperação no campeonato nacional, visto que está na zona de rebaixamento. O Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pablo Roberto e Lucca Prior; Allanzinho e Adam Bareiro.
Do outro lado, o Mirassol de Rafael Guanaes recebeu o Cruzeiro na rodada anterior e ficou no 1 a 1. O clube está escalado com o seguinte time: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X MIRASSOL
21ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pablo Roberto e Lucca Prior; Allanzinho e Adam Bareiro. Técnico: Renato Paiva.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Chico da Costa e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
