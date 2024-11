Fortaleza ‘dorme’ no fim e vê sonho de título brasileiro escapar

O Fortaleza deixou escapar a chance de colar nos líderes e entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão. Diante do Fluminense, no Maracanã, o Laion vencia até os 40 do segundo tempo, mas cedeu o empate aos donos da casa e deixou escapar dois pontos importantes. Assim, o sonho de ser campeão brasileiro parece distante da realidade.

Antes mesmo da partida, a situação do Leão do Pici não era das mais favoráveis ao pensar em briga pelo título. No entanto, uma vitória na 34ª rodada deixaria o Fortaleza a três pontos do líder Botafogo e a um do segundo colocado Palmeiras, com quatro rodadas por jogar. Agora, com 64 pontos somados, a equipe de Juan Pablo Vojvoda vê o Alvinegro cinco pontos a frente com poucos jogos restantes.

Junto aos pontos, o Laion desperdiçou oportunidades no Maracanã. Com contra-ataques perigosos, principal característica do time na temporada, os visitantes tiveram a chance de ampliar o placar no segundo tempo no Maracanã, sobretudo em finalizações Breno Lopes e Hércules. Contudo, quem aproveitou foi o Fluminense, que empatou com Germán Cano em falha da defesa, que deixou Samuel Xavier arrancar sem ser incomodado pelo lado direito.

Empate com gosto de derrota

Após a partida, Lucas Sasha concedeu entrevista ao SporTV na saída de campo. O meio-campista valiou o resultado, afirmando que o Fortaleza não voltava para casa com um ponto, e sim com dois a menos por conta da luta pelo título e da vitória parcial. Mesmo assim, o jogador não jogou a toalha.

- Em outras circunstâncias, vir aqui contra o Fluminense no Maracanã e sair com o empate seria um resultado bom. Mas hoje, pela nossa briga (pelo título), pelo resultado que a gente construiu desde o primeiro tempo, pela nossa entrega, é um sentimento de dor esse empate - disse Sasha.

G-4 em risco

Se o Fortaleza entrou em campo olhando para cima na tabela contra o Fluminense, terá de olhar para baixo na próxima rodada. A equipe enfrenta o Flamengo, quarto colocado do Brasileirão com 62 pontos, dois a menos que o Leão do Pici. Assim, o duelo na Arena Castelão é confronto direto por posições no G-4. A bola rola às 20h (de Brasília) da próxima terça-feira (26).

