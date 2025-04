Pressionado por resultados recentes, o Fortaleza visitou o Mirassol neste domingo (6) e vencia até os minutos finais, mas viu o rival empatar. Com isso, o clube cearense desperdiçou a chance de ocupar a liderança do Brasileirão. Emmanuel Martínez, autor do gol tricolor, comentou a respeito do resultado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Do jeito que foi o jogo, acho que é uma sensação de tristeza, sensação pouco feliz. Porque lutamos, corremos por 90 minutos e no final empataram. Eles jogaram bem também, acho que foi um futebol bem difícil para nós. Um campo bom, poderíamos ter jogado muito melhor do que jogamos - disse.

— Mas saibam que vai ser assim. Qualquer campo fora vai ser bem difícil. É um ponto, a gente estava buscando três pontos para continuar lá em cima. Não deu certo, mas continuaremos nessa busca - concluiu o meio-campista.

continua após a publicidade

Martínez fez o gol do Fortaleza

Nesta noite, Martínez marcou seu primeiro gol na temporada. Ainda no primeiro tempo, Moisés recebeu lançamento na esquerda e encontrou o argentino, que limpou a marcação e finalizou forte para balançar as redes. Foi a 12ª partida do jogador no ano.

Partida entre Mirassol e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Fortaleza buscou segurar o resultado na etapa final, mas Cristian recebeu na área e finalizou para empatar o duelo. O Mirassol chegou a ter nova chance no último lance, mas João Ricardo defendeu e garantiu o ponto.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Tricolor está em 4º lugar, com quatro pontos. Caso vencesse, seria o único time do campeonato a manter 100% de aproveitamento, marca que já não é ostentada por nenhuma equipe.

Agenda do Fortaleza

Voltando as suas atenções para a Copa Libertadores, o Fortaleza visitará o Colo-Colo-CHI na quinta-feira (10), buscando sair da última colocação do grupo E. Depois, pelo Brasileiro, o time receberá o Internacional no domingo (13).