O Fortaleza visitou o Mirassol neste domingo (6) e empatou em 1 a 1, pela segunda rodada do Brasileirão. O clube cearense abriu o placar no 1º tempo, mas viu o rival igualar o marcador nos acréscimos da etapa final. O treinador Juan Pablo Vojvoda falou a respeito do resultado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em meio à pressão por conta dos últimos resultados, o Tricolor desperdiçou a chance de assumir a liderança do campeonato. Assim, está em 4º lugar, com quatro pontos.

— Um jogo com um placar justo. É de se reconhecer que o adversário provocou situações de gol, principalmente no 2º tempo. Mas também com um sabor amargo da parte nossa, porque faltava muito pouco para acabar a partida. Uma bola muito discutida, eu estava distante para ver exatamente o que aconteceu - relatou o argentino.

continua após a publicidade

Vojvoda fala de desfalques do Fortaleza

Vojvoda citou que Mancuso foi substituído porque não estava confortável com a coxa. David Luiz entrou em seu lugar e, em um esquema de três zagueiros, Pikachu foi para a ala. Caso seja desfalque, o atleta se juntará a Tinga e Brítez como ausências na lateral-direita.

— Estamos fracos nessa posição, porque são momentos do futebol. Muitas vezes temos todos os jogadores disponíveis. Hoje, sobre os jogadores que podem ter uma atuação no setor direito de nossa defesa, não estamos contando com eles. Isso acontece, não é procurar desculpa nem nada. Temos que procurar soluções. Isso também modifica o sistema, a estratégia - disse o treinador.

continua após a publicidade

Partida entre Mirassol e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O técnico abordou ainda as questões políticas dentro do Tricolor e a importância de manter o foco do elenco. Recentemente, ocorreram as saídas de Alex Santiago (diretor de futebol) e Bruno Costa (executivo de futebol).

— Os jogadores não podem solucionar o que acontece fora de campo, o Vojvoda também não. O que não podemos controlar deixamos para outras pessoas. É a sua função. É um clube que sempre nos deu estabilidade. São momentos e este clube vai conseguir, novamente, a estabilidade que sempre manifestou - concluiu o profissional.

Agenda do Fortaleza

Pensando na Copa Libertadores, o Fortaleza visitará o Colo-Colo-CHI na quinta-feira (10), buscando sair da última colocação do grupo E. Depois, pelo Brasileiro, o time receberá o Internacional no domingo (13).