imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Com novidades, Fortaleza está escalado para receber o Vasco pelo Brasileirão

Tricolor recebe os cariocas nesta quarta-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/10/2025
20:38
Fortaleza recebe o Vasco nesta quarta-feira (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza recebe o Vasco nesta quarta-feira (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto.

continua após a publicidade

O Tricolor vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, pela Série A. O Vasco recebeu o Vitória em tal rodada e venceu por 4 a 3.

Sem o meio-campista Matheus Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Palermo optou por Lucas Sasha e Rodrigo como volantes, tendo Guzmán mais avançado. No gol, Brenno será o substituto do lesionado João Ricardo.

continua após a publicidade

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Lucero e Breno Lopes.

Do outro lado, o Vasco de Fernando Diniz vai para o duelo com o seguinte time: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VASCO
28ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

VASCO: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

