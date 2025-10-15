Com novidades, Fortaleza está escalado para receber o Vasco pelo Brasileirão
Tricolor recebe os cariocas nesta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Vasco, nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto.
Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Futebol Nacional
Fortaleza tem a quinta maior média de público do Brasil na última década
Fortaleza
CEO do Fortaleza avalia temporada do clube: ‘Houve autoboicote’
Fortaleza
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
O Tricolor vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, pela Série A. O Vasco recebeu o Vitória em tal rodada e venceu por 4 a 3.
Sem o meio-campista Matheus Pereira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Palermo optou por Lucas Sasha e Rodrigo como volantes, tendo Guzmán mais avançado. No gol, Brenno será o substituto do lesionado João Ricardo.
Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Lucero e Breno Lopes.
Do outro lado, o Vasco de Fernando Diniz vai para o duelo com o seguinte time: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira.
➡️ Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VASCO
28ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
VASCO: Léo Jardim; Tchê Tchê, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias