Agenda do Fortaleza hoje (07/08/2025); curtinhas do L!
Sub-20 estará em campo
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Corinthians no último domingo (3). A partida aconteceu na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na manhã da última terça-feira (5), o Tricolor segue com a semana livre para treinos.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Agenda
O Fortaleza visitou o Corinthians no último domingo (3) e empatou em 1 a 1. O embate foi válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Breno Lopes abriu o placar para os visitantes e Carrillo, nos acréscimos da etapa final, igualou o marcador.
A reapresentação aconteceu na última desta terça-feira (5). O técnico Renato Paiva vem tendo a semana livre para treinos. O Leão volta a campo no sábado (9), em casa, contra o Botafogo.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 visita o Piauí nesta quinta-feira (7), pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O embate começará às 15h30 (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza
Futebol feminino
O time feminino profissional do Fortaleza não tem compromissos nesta quinta-feira (7). A equipe vem de 0 a 0 contra o Minas Brasília, o que garantiu o acesso do Tricolor à Primeira Divisão - o clube tinha vencido por 2 a 1 na ida. Será a primeira participação do Fortaleza na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O próximo desafio, nesta edição, acontecerá contra o Botafogo. A ida será no dia 8 de agosto e a volta acontecerá no dia 15.
Próximos jogos do Fortaleza
- 09/08 - 20h30 - Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 12/08 - 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG - Copa Libertadores
- 16/08 - 16h - Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 19h - Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza - Copa Libertadores
- 24/08 - a definir - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias