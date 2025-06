Christian Horner voltou a descartar a saída de Max Verstappen ao fim da temporada 2025 da Fórmula 1, mas admitiu que essa separação é inevitável — embora espere que “demore alguns anos”. O chefe da Red Bull reconheceu a grande importância do piloto para a equipe e reiterou o forte relacionamento que existe entre as partes, deixando claro que o neerlandês sempre foi “muito aberto, transparente e leal”.

continua após a publicidade

➡️ ‘Descarado’: Verstappen e engenheiro criticam Russell em safety-car no GP do Canadá

Ainda que não tenha o carro mais forte do grid, o dono do RB21 #1 subiu no degrau mais alto do pódio em duas oportunidades — no Japão e na Emília-Romanha — e somou 155 pontos até aqui, ficando 43 atrás de Oscar Piastri, líder do campeonato. Em outras palavras, o tetracampeão foi o responsável por 95,7% dos tentos conquistados pelo time de Milton Keynes, que viu Yuki Tsunoda garantir os outros 7.

— É claro que sabemos o quanto a contribuição de Max é grande. E sei que um dia teremos de seguir sem ele. Esperamos que isso ainda demore alguns anos. Mas o desempenho dele é incrível, e isso ajuda a impulsionar toda a equipe — disse Horner ao jornal De Telegraaf.

continua após a publicidade

— Se penso que ele pode sair em breve? Não. Ele sempre foi leal à equipe e à Red Bull em geral. Criamos uma relação muito próxima — continuou.

— Ele chegou aqui como um adolescente, e agora é um pai de 27 anos e quatro vezes campeão do mundo. Com Max, você sempre sabe com o que está lidando. Continuo acreditando que está muito feliz aqui — acrescentou o dirigente, que ainda falou sobre o contrato de Verstappen, que se encerra em 2028.

continua após a publicidade

— Para mim, os relacionamentos são mais importantes do que contratos. Se você precisa se apoiar em um contrato, significa que a relação não está funcionando. Um contrato é algo que se assina e que define princípios, mas depois vai para uma gaveta. Só se recorre a ele quando há um problema — destacou.

Red Bull minimiza especulações

Ao longo dos últimos meses, diversas especulações ligaram o nome de Max a uma possível mudança para outras equipes, sendo a Mercedes e a Aston Martin as mais citadas. Horner, porém, enfatizou que todas as histórias fazem parte da F1 e são normais quando se tratam de um piloto do nível do holandês.

— Em torno de um piloto com o calibre e talento dele, sempre haverá agitação neste paddock. Isso não quer dizer que Verstappen pode sair quando quiser, mas continuo acreditando que um bom relacionamento é o aspecto mais importante para uma parceria de sucesso. E o Max sempre foi muito aberto e transparente com a equipe — concluiu Horner.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.