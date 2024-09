Hamilton GP 350: relembre as cinco melhores corridas do piloto na Fórmula 1

Lewis Hamilton venceu o último Grande Prêmio da Grã-Bretanha (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Publicada em 21/09/2024

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Fórmula 1, é detentor de diversos recordes na elite do automobilismo. O GP de Singapura, 18ª da temporada de 2024, marca mais um deles, já que o britânico entrará para a lista exclusiva de pilotos com 350 corridas na competição. Durante toda sua carreira, é indiscutível que o piloto da Mercedes apresentou atuações de muita gala e habilidade. Assim, o Lance! reuniu cinco vitórias emocionantes, no qual o talento de Hamilton foi posto à prova, e o britânico não decepcionou.

Na montagem da lista, ficaram de fora duas corridas especiais, mas que valem menções honrosas: o GP da Turquia de 2020, que consagrou Lewis heptacampeão mundial, e o GP da Rússia de 2021, a centésima vitória de Hamilton na categoria. Confira o top 5 a seguir.

Grã-Bretanha 2008

Marca característica da região, a chuva resolveu dar as caras mais uma vez. No ano de seu primeiro título, Hamilton chegou para o Circuito de Silverstone como quarto lugar na competição de pilotos, mas saiu da corrida em casa com a grande liderança, que se concretizou no final.

Durante as qualificações, o dono da posição de honra do grid foi Heikki Kovalainen, com Hamilton apenas na quarta colocação. Nos primeiros momentos da corrida, a chuva não era ainda um protagonista, apenas uma garoa estava à vista, mas os pneus escolhidos foram os intermediários, já que a pista encontrava-se bem molhada.

Com habilidade de sobra, ainda mais em pista molhada, Hamilton avançou duas posições já no momento da largada e conquistou a segunda colocação, logo atrás do líder finlandês, seu companheiro de equipe na McLaren. O britânico chegou a esbarrar pneus com Kovalainen, mas só garantiu mesmo a frente na quinta volta, onde não saiu mais. Assim, Lewis Hamilton subiu ao lugar mais alto do pódio. Em casa, o inglês mostrou que era um dos melhores pilotos na chuva.

Bahrein 2014

Terceira corrida da temporada de 2014, o Circuito Internacional de Bahrein foi o palco do início do que viria a ser uma das maiores rivalidades da Fórmula 1, entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ambos pilotos da Mercedes.

Em sua segunda temporada com a escuderia alemã, Hamilton foi novamente impressionante. O GP de Bahrein, no entanto, foi apenas a segunda vitória do britânico, além de ter sido o momento em que Lewis Hamilton assumiu a primeira posição da tabela de pontuação, dando início às trocas de liderança entre os companheiros de equipe.

A corrida já estava nas mãos de Rosberg após o alemão garantir a pole position e largar a uma posição do parceiro. A história foi outra quando a largada foi dada, assim, já na primeira curva, Hamilton assumiu a primeira posição. Quando, num safety car, a distância entre o britânico e Rosberg, que estava com novos pneus, foi quase apagada, Lewis Hamilton resistiu até o fim e venceu a corrida.

Alemanha 2018

Mais uma campanha de título mundial para Lewis Hamilton. E outra vez uma campanha indesejável nas qualificatórias, só que, dessa vez, ainda mais complicado do que nas duas últimas apresentadas. No fim de semana do GP da Alemanha, Hamilton teve problemas no carro e chegou para a corrida principal na 14ª posição.

Durante o domingo, a disputa do britânico era dentro e fora da pista contra Sebastian Vettel, piloto da Ferrari que lutava pelo campeonato mundial na temporada. Assim, a sorte - e sua técnica magistral - estava do lado de Hamilton, que conseguiu escalar todo o grid em direção à primeira colocação. Quando a chuva chegou, terreno onde o piloto da Mercedes brilha, Vettel não conseguiu manter o ritmo. O alemão liderava a prova, mas bateu na curva do estádio e abandonou a corrida. Mesmo com pneus para pista seca, Lewis Hamilton garantiu mais uma vitória épica.

(Foto: AFP)

Brasil 2021

Para muitos fãs, essa é a melhor atuação da carreira de Lewis Hamilton, quando o piloto conseguiu o P1 no Circuito de Interlagos. No entanto, as coisas não começaram da melhor forma naquele fim de semana. Dentre todas as anteriores, essa foi a primeira que Hamilton havia conquistado a pole position, mas as coisas não ficaram tão fáceis, devido a motivos fora da pista.

Como a Mercedes resolveu alterar o motor de combustão interna do carro, a primeira punição foi dada: Hamilton perderia cinco posições para a corrida principal. A situação já parecia ruim, mas piorou. Após avaliação da Mercedes do britânico, a inspeção técnica da FIA identificou uma irregularidade na asa móvel, já que o DRS estava além do limite máximo de abertura permitido. Com isso, o heptacampeão foi desclassificado e ficou com a última posição do grid.

A recuperação veio na corrida sprint em Interlagos. Com uma ótima atuação, em cerca de meia hora de prova, o piloto da Mercedes fez 15 ultrapassagens e terminou em 5º lugar. O resultado foi positivo, mas ainda seria necessário descontar as cinco posições da punição recebida pela troca da ICE, com isso, Hamilton largou em décimo na corrida de domingo.

Nem todas as infelicidades interromperam o show de Lewis Hamilton. Durante toda a corrida, o britânico escalou o pelotão para colar em Max Verstappen, primeiro colocado. Foi na volta 59 que a ultrapassagem, que daria a vitória ao piloto da Mercedes, foi feita. Ao vencer a prova, Hamilton encostou o carro no Bico de Pato e pegou a bandeira do Brasil na mão do fiscal de pista, como uma homenagem ao seu ídolo Ayrton Senna.

(Foto: AFP)

Grã-Bretanha 2024

Essa vitória já foi considerada, pelo próprio piloto, uma das mais especiais de sua carreira. O heptacampeão mundial conquistou, no Circuito de Silverstone de 2024, a sua 104º vitória em mais um show nos momentos de chuva, que estava naquele “vai e volta”, comum da Inglaterra.

A corrida marcou, também, o encerramento de uma seca incomum para Hamilton, que não ganhava há quase três anos - a última havia sido em Jidá, no GP da Arábia Saudita de 2021. Em épocas de pandemia, a vitória foi brilhante, mas apática, sem a presença de um público.

Embora a largada e chegada tenham sido com pistas secas, duas pancadas de chuva no meio da corrida mudaram todo o desenrolar das expectativas. Em um campeonato disputado por Max Verstappen e Lando Norris, durante a batalha pela vitória na prova, a disputa final foi entre os dois e Hamilton.

Norris chegou a liderar boa parte da prova, mas devido às condições climáticas, precisou fazer mudanças nos pneus e a parada foi falha, com um pit stop mais longo do que o esperado. Assim, Lewis pôde fazer um undercut e assumiu a ponta.

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

Já nas últimas voltas, o trio estava com uma diferença inferior a 4s. Com pneus desgastados, Hamilton viu a distância encurtar ainda mais, mas manteve a liderança, sorte que não se repetiu com Norris, que perdeu a segunda posição para Verstappen. Embora perto, a ultrapassagem não foi efetuada pelo holandês, o que carimbou mais uma vitória do piloto da Mercedes em casa.