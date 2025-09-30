O Grande Prêmio de Singapura deste fim de semana não marcará a estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, mas representa um rito de passagem fundamental para o piloto brasileiro em sua temporada de estreia. Integrante da equipe Sauber, o campeão da Fórmula 2 de 2024 enfrentará pela primeira vez o complexo circuito de rua de Marina Bay, um dos testes mais rigorosos de habilidade e resistência física.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Apesar de já ter competido em 17 etapas e conquistado seus primeiros pontos na categoria, a corrida noturna em Singapura é um território desconhecido para Bortoleto, exigindo uma rápida e precisa adaptação às suas particularidades.

O desafio do GP de Singapura na Fórmula 1

O circuito de Marina Bay é notório por sua baixa margem de erro. Com 4,940 km e 19 curvas, o traçado sinuoso e as barreiras de proteção próximas à pista punem severamente qualquer equívoco. Para um piloto estreante, o desafio é amplificado pela natureza da pista, que limita as oportunidades de ultrapassagem e, consequentemente, valoriza enormemente o desempenho na sessão de classificação.

Adicionalmente, as condições climáticas da região impõem um desgaste físico extremo. A combinação de altas temperaturas e umidade elevada dentro do cockpit testa os limites dos atletas ao longo das 62 voltas da prova, tornando o preparo físico um componente tão vital quanto o acerto do carro.

Bortoleto quer aproveitar chances

O Circuito de Marina Bay, localizado em Singapura, tem 19 curvas, algumas muito fechadas, o que exige dos pilotos muito controle físico e técnico.

Além disso, o C54, carro da Sauber neste ano, desempenha melhor em pistas retas. Porém, em Singapura, essa não é a realidade, o que pode prejudicar a performance do brasileiro.

Consciente disso, Bortoleto tem por objetivo ficar atento às chances que surgirem durante a corrida e se esforçar para aproveitá-las.

— Meu objetivo é me familiarizar com o traçado o mais rápido possível, encontrar o ritmo e aproveitar ao máximo todas as chances que tivermos neste fim de semana — afirmou o piloto, em entrevista ao Motorsport.